صفقة تبادلية بين ريال مدريد وباريس تلوح في الأفق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يتفاوض مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة تبادلية على مستوى حراسة المرمى.



وكانت صحيفة لا ناسيون الكوستاريكية قد ادعت أن كيلور نافاس حارس مرمى النادي الملكي قد اتخذ قرار الرحيل عن سانتياجو بيرنابيو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعدما أصبح الحارس رقم 2 في اللوس بلانكوس خلف النجم البلجيكي تيبو كورتوا.



وحظى صاحب الـ 32 عامًا بالمكانة الأساسية في الميرينجي على مدار السنوات القليلة الماضية، ولكن مع عودة زين الدين زيدان على رأس العارضة الفنية للفريق الأبيض، قرر أن يكون الحارس القادم من تشيلسي الإنجليزي هو حامي العرين رقم 1 في الريال.



صحيفة آس الإسبانية ذكرت مدعومة بمصادرها من داخل نادي باريس سان جيرمان أن نافاس بالفعل اقترب من الانضمام إلى صفوف النادي الباريسي، وقد تكتمل الصفقة يوم الخميس المقبل.



وفي إطار هذه الصفقة، يناقش مسؤولو نادي العاصمة الإسبانية دخول أريولا حارس باريس في الصفقة، حيث يرى الريال أن عمره مناسب، 26 عامًا، بالإضافة إلى امتلاكه خبرة سابقة في الدوري الإسباني من خلال لعبه مع فياريال.