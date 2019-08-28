البرلمان يفتح ملف "فوضى الإعلانات"

قال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تنظيم إعلانات الطرق من أبرز الموضوعات التي سيتم إلقاء الضوء عليها خلال دور الانعقاد الأخير للبرلمان، لوضع حد لما يسمى بفوضى الإعلانات.



وأضاف الحسيني في بيان أن إنشاء هيئة موحدة لإعلانات الطرق من أهم المحاور للقضاء على عشوائية الإعلانات، على أن يكون هناك جهة واحدة هى المنظمة من أجل تعظيم الاستفادة من هذا المورد، وفى نفس الوقت مراقبة الاشتراطات الصارمة التى سيتم وضعها فى القانون الجديد المرتقب إقراره.