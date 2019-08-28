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رياضة

نافاس يضمن مقعده في حراسة عرين كوستاريكا

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:33 م
جريدة الدستور
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جاء كيلور نافاس، حارس ريال مدريد الإسباني، على رأس قائمة منتخب كوستاريكا التي أعلنت، اليوم الأربعاء، من أجل خوض مباراة ودية أمام أوروجواي، الشهر المقبل.

وشدد المدرب الأوروجواياني، الذي يحمل الجنسية الأرجنتينية أيضًا، جوستافو ماتوساس عقب الإعلان عن القائمة أن "كيلور سيظل دائمًا لاعبًا مهمًا للغاية، وسنعتمد عليه، هو حارس ريال مدريد، ولاعب رائع واستثنائي. كيلور سيظل أساسيا طيلة فترتي هنا".

وبهذا يعود صاحب الـ32 عاما لحماية عرين "لوس تيكوس" بعد أن غاب عن بطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) التي أقيمت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، لرغبته في تحديد مستقبله مع النادي الملكي وسط الأنباء التي تداولت حينها حول استغناء النادي عن خدماته.

وتستضيف كوستاريكا "السيليستي" في مباراة ودية يوم 6 سبتمبر المقبل على (الملعب الوطني) في العاصمة سان خوسيه.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس (ريال مدريدإسبانيا)، ليونيل موريرا (بوليفاربوليفيا)، ماركو مادريجال (سان كارلوس).

خط الدفاع: ريكاردو بلانكو (ديبورتيفو سابريسا)، كيشر فولر (إيريديانو)، كيندال واستون (سينسيناتيالولايات المتحدة)، جيانكارلو جونزاليس (جالاكسيالولايات المتحدة)، أوسكار دوارتي (ليفانتيإسبانيا)، فرانسيسكو كالبو (شيكاغو فايرالولايات المتحدة)، رونالدو ماتاريتا (نيويورك سيتيالولايات المتحدة).

خط الوسط: سيلسو بورخيس (جوزتيبيتركيا)، آلان كروز (سينسيناتي)، دافيد جوزمان (كولومبوس كروالولايات المتحدة)، إلياس أجيلار (جيجو يونايتدكوريا الجنوبية)، بريان رويز (سانتوسالبرازيل)، راندال ليال (ديبورتيفو سابريسا)، لويس دياز (كولومبوس كرو).

خط الهجوم: جويل كامبل (ليونالمكسيك)، آرييل لاسيتير وجوناثان مويا (ألاخويلينسي)، فرانسيسكو رودريجيز (إيريديانو)، خوسيه جييرمو أورتيز (ميوناريوسكولومبيا)، مايرون جورج (فاليرينجاالنرويج).

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