"تعليم البرلمان": إلغاء النظام التراكمي يقضي على "دروس الثانوية"

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، إن المنظومة الجديدة التي تم تطبيقها في الصف الأول الثانوي تستهدف الاعتماد على الفهم وليس الحفظ، فبالتالي تغيير نظام الامتحانات يعمل بالضرورة على تقليل فكرة الدروس الخصوصية.



وأضافت نصر، في بيان أن غلق المراكز لا يقضي على الدروس الخصوصية لوجود الكثير من التحايل من قبل المدرسين أو أولياء الأمور، والعمل على الاهتمام بالتعليم، وبالتالي كان لا بد من التفكير في حل يقضى على هذه المشكلة، ولذلك قررت الوزارة إلغاء النظام التراكمي في الثانوية العامة.

