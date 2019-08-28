مارسيليا يقتنص الفوز أمام نيس

فاز مارسيليا على مضيفه نيس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب (أليانز ريفييرا) اليوم الأربعاء في إطار الأسبوع الثالث من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليج آ".



وافتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم الأرجنتيني داريو بينيديتو (ق31).



وفي الدقيقة (66) تمكن اللاعب ويلان سيبريان من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض عن طريق ركلة جزاء.



وأضاف ديميتري باييه الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة (73) عن طريق ركلة جزاء أيضا معلنا عن فوز فريقه بنقاط المباراة الثلاث.



وبهذا الفوز، رفع مارسيليا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد نيس عند 6 نقاط في المركز الخامس.