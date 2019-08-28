ميدو: التراجع البدني وضعف الإعداد سر الخسارة من الزمالك

كشف أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أسباب الخسارة من الزمالك في ربع نهائي بطولة كأس مصر، لافتًا إلى أن فريقه عانى بشكل واضح من الناحية البدنية.



وودع المقاصة منافسات كأس مصر من ربع النهائي بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون مقابل، في لقاء أقيم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.



وقال ميدو في تصريحات بعد المباراة "المقاصة لم يصل لـ70% من المستوى البدني الذي نسعى إليه، لم نخض إلا 7 أسابيع فترة إعداد، الزمالك كان أجهز بدنيًا بسبب تلاحم المواسم وخوضه مباراتين في دوري أبطال أفريقيا".



وواصل "في شوط المباراة الأول كان هناك خوف من جانب المقاصة، وهو ما أسهم في الهدف المبكر للزمالك؛ حيث قمنا بتعديل الأمور بين الشوطين وظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، خلقنا فرصًا للتهديف لكن لم نستغلها بالشكل الأمثل".



واستمر "أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم، لا أريد الوقوف كثيرًا عند أخطاء التحكيم، لكن من وجهة نظري، المقاصة يحق له الحصول على ركلتي جزاء، وفي النهاية التحكيم المصري بخير ونريد مساندته في الفترة المقبلة".



وأكمل "المقاصة الموسم المقبل سيكون فريقًا جيدًا جدًا، مباراة الزمالك تعد اختبارًا حقيقيًا لنا لكي نتعلم من الأخطاء، سوف نتطور خلال الفترة المقبلة".



واختتم "محمد إبراهيم لاعب جيد للغاية ومفيد للمقاصة، نعمل معه على تصحيح الأخطاء، نتوقع أن يكون نجم الفريق الموسم المقبل، وظهر بشكل مميز جدًا في الشوط الثاني أمام الزمالك".



وتعاقد المقاصة مع إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من الزمالك، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، عدم حاجة الفريق لجهوده.