توتي يتوقع خروج روما من الأربعة الكبار في الدوري الإيطالي

يرى فرانشيسكو توتي، أسطورة روما الإيطالي سابقا، أن الفريق العاصمي سيجد صعوبة كبيرة في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ويتوقع فشله في تحقيق هذا الهدف.



وعقب عامين تولى خلالهما توتي منصبا إداريا في نادي روما، أعلن اللاعب المعتزل رحيله مؤخرا، لينهي بذلك مسيرة امتدت لـ30 عامًا من العلاقة مع "الذئاب".



وقال توتي في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "أعتقد أن يوفنتوس لن يجد صعوبة في حسم لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم أيضا".



وأضاف: "إنتر ميلان ونابولي عززا صفوفهما بشكل جيد أيضا، أعتقد أن المراكز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب تم حسمها بالفعل لهذا الثلاثي".



وتابع: "إنتر ونابولي سيشكلان إزعاجا ليوفنتوس حتى النهاية، لكننا جميعا نعلم قوة اليوفي وقدرته على حسم اللقب لصالحه".



وواصل: "روما سيجد صعوبة كبيرة في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، أعتقد أنه سيكون عليه القتال من أجل نيل المركز الرابع، هذا هو الواقع".



واستمر: "آمل أن أكون مخطئًا، لكنني في عالم كرة القدم منذ 30 عاما، أتحدث من هذا المنظور، أراقب الوضع جيدا، لكني أتمنى أن يظهر روما بشكل جيد مثل الكثير من مشجعي النادي".



وبخصوص خطوته المستقبلية بعد الرحيل من روما، قال: "لدي 3 أو 4 عروض للعمل في إيطاليا وأوروبا، لكنني بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قراري، وسأحسم موقفي قريبا".



واختتم: "أنا سعيد لأنني تلقيت عرضا للعمل في المنتخب الإيطالي مع المدرب روبرتو مانشيني، ومع ذلك في هذا التوقيت لدي مشاريع أخرى أريد التركيز عليها".



يذكر أن توتي لم يلعب لفريق آخر سوى روما طوال مسيرته التي امتدت بين 1992 و2015، وحقق مع "الذئاب" 5 ألقاب منها لقب وحيد بالدوري الإيطالي.



وأنهى "الجيالوروسي" الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 66 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المربع الذهبي، ليفشل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.