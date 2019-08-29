فيديو.. مدحت صالح يشعل حفله بمهرجان القلعة وسط رقصات الجمهور

أشعل المطرب مدحت صالح حفله الغنائي، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



وتفاعل الجمهور بالرقص على نغمات أغنيات مدحت صالح خلال الحفل، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، حيث قدم باقة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها: "أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالى"، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.