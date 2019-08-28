مدرب الزمالك يرفض إراحة اللاعبين بعد الفوز على المقاصة

في أول قرار من الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عقب الفوز على المقاصة والتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، رفض ميتشو منح اللاعبين راحة وقرر استمرار التدريبات غدًا استعدادًا لمواجهه الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر.



وسيؤدي الفريق تدريباته في الحادية عشر صباح الغد على ملعب النادي استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري.



ميتشو يرى أنه لا وقت حاليًا للراحة في ظل ضيق الوقت واقتراب انتهاء منافسات كأس مصر.



ويسعى الزمالك إلى التتويج بلقب البطولة عقب وصوله إلى الأدوار النهائية، وسيخوض نصف النهائي والذي يؤهله مباشرة إلى المباراة النهائية الحاسمة للقب.



الزمالك تخطى الليلة عقبة المقاصة في ربع نهائي الكأس بالفوز بهدف للاشئ وتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل.