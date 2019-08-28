الولايات المتحدة تفتتح بعثة دبلوماسية أمريكية لفنزويلا بسفارتها في كولومبيا

أعلنت واشنطن، عن افتتاح بعثة دبلوماسية أمريكية لفنزويلا يكون مقرها في كولومبيا، وذلك بعد أشهر من تجميد أنشطة سفارتها في كاراكاس، وذلك في إطار مساعيها للإطاحة بالرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان أورده راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية اليوم الأربعاء، إن البعثة الدبلوماسية الأمريكية ستعمل من داخل سفارتها في كولومبيا من أجل استعادة الديمقراطية والنظام الدستوري وتحقيق الأمن والرفاهية لشعب فنزويلا.



وصرح مسئول أمريكي، بأن البعثة الدبلوماسية في بوجوتا لن تقدم الخدمات القنصلية المعتادة مثل إصدار التأشيرات