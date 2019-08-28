الفقي: العلاقات بين العرب وإيران لن تظل سيئة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر حققت نتائج أفضل في علاقاتها مع إفريقيا بالدرجة الأولى، والشرق الأقصى بالدرجة الثانية، والدول العربية والخليج بالدرجة الثالثة، ودول شمال إفريقيا بالدرجة الرابعة.



وأضاف الفقي، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "لم تعد العروبة هي المتقدمة، فهناك مصالح حيوية متشابكة تسمح بالتحرك في اتجاهات ليست تقليدية، والدول العربية ينظر إليها كدول جوار مباشرة، لهذا يجب أن تكون العلاقات جيدة".



وأردف: "العلاقة بين العرب والفرس (إيران) لن تظل سيئة على طول الوقت، ولا مع الأتراك".



