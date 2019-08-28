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حليمة: مشاركة مصر في المؤتمرات الدولية تواكبت مع تولي الرئيس شئون الدولة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 11:15 م
السفير صلاح حليمة،
السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية
سناء إسماعيل
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قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن سياسة المشاركة في مؤتمرات القمة ظاهرة تواكبت مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شئون الدولة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية ON E: "هناك مؤتمرات عديدة عقدت طوال الفترة الماضية على مستوى القارة الإفريقية أو على المستوى الإفريقي الأوربي أو العربي الأوربي، أو مستويات القمة العربية الإفريقية التي ستعقد في الرياض شهر نوفمبر المقبل".

وأكد أن مؤتمر تيكاد الدولي ظاهرة قوية جدا فيما يتعلق بفترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، والمؤتمر يدور حول التنمية في إفريقيا من خلال رؤيا معينة مرتبطة بالشعوب والتكنولوجيا والابتكار، موضحا أن ورؤية مصر في هذا المؤتمر تقوم على طرح ما يتم من تحول اقتصادي وتحسين في بيئة الأعمال من خلال تشجيع الاستثمار الخاص والابتكار وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام بالمجتمعات".

كما يركز المؤتمر على الموارد البشرية والابتكار وظهور القطاع الخاص والمجتمعات الكبرى فالرئيس تحدث عن مناخ تسوده الحماية الاقتصادية والتجارية وتراجع في النمو العالمي ومعدلات البطالة المتزايدة، وتغيرات المناخ، والنزاعات والتطرف، والإرهاب، ورأى أن هذا التشخيص أن يكون هناك تعاون وشراكة إيجابية وبشكل متوازن وتحدث عن محاور معينة عن ضرورة تطوير البنية التحتية عن طريق مشروعات عابرة للحدود وهذا أمر في غاية الأهمية فالاتحاد الإفريقي 2063 والأمم المتحدة 2030 هناك مشروعات سواء كانت سكك حديدية أو نهرية أو برية أو بحرية أو جوية فضلا عن مشروعات ربط كهرباء.

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