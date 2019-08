مهرجان فينيسيا السينمائي الـ76.. حينما ينتصر الفن على الجميع

انطلقت أعمال مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، اليوم، رسميا في دورته الـ76، كأحد أعرق المحافل السينمائية العالمية، وسط مشاركات فاعلة من كبار صُناع السينما، ونجوم هوليوود.



ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن المهرجان الدولي وكذلك أعمال الدورة الـ76 لفينسيا الدولي:



- نظم المهرجان لأول مرة عام 1932، في مدينة البندقية الإيطالية ويعتبر أقدم مهرجان سينمائي في العالم، كما يعد جزءًا من "بينالي فينيسيا"، وهو معرض فني ضخم للفن المعاصر، ويمنح المهرجان الدولي جائزة الأسد الذهبي، لأفضل فيلم يعرض في المسابقة، بخلاف جوائز أخرى من بينها جائزة كأس فولبي وتُمنح لأفضل ممثل وممثلة.



- شهدت الدورة السابقة الـ 75 من مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2018 نجاحا قويا بمشاركة عربية قوية من بينها الفيلم السوري "يوم أضعت ظلي" وفاز بجائزة لويجي دي لاورينتس، فيما فاز فيلم "روما" بجائزة "الأسد الذهبي"، وحصل فيلم "Favourite The " على جائزة لجنة التحكيم الكبري "الاسد الفضي"، وحصلت أوليفيا كولمان على جائزة افضل ممثلة عن دورها بالفيلم.



- كما حصل ويليام ديفو على جائزة أفضل ممثل عن فيلم"At Eternity’s Gate"، في دروة 2018 فيما حصل المخرج جاك اوديار على جائزة الأسد الفضي لأفضل مخرج عن فيلم ""Brothers Sisters The، وحصل فيلم "Scruggs Buster Of Ballad The " على جائزة أفضل سيناريو، وذهبت جائزة جوري الخاصة لفيلم" The Nightingale".



- حصل الفيلم السوري "يوم أضعت ظلي" الفيلم العربي على جائزة "أسد المستقبل.. لويجي دي لاورينتس" للمخرجة سؤدد كعدان.



- من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان الدولي الحالي 2019 حتى 7 من سبتمبر المقبل، بمشاركة واسعة من كبار صُناع السينما العالميين، ونجوم لقيمة المهرجان الكبرى وباعتباره بوابة للأفلام المرشحة لخوض سباق جوائز الأوسكار.



- يشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، 21 فيلمًا متنوعا، من بينهم أفلام "Marriage Story"، "Ad Astra"، "Joker"، "The Laundromat"،"adults in the room"، saturday fiction""،" the truth"،"the king"، "marriage story"، "j’accuse".



- تشارك السعودية لأول مرة في هذا المهرجان بفيلم "The Perfect Candidate"، الممثل العربي الوحيد في المسابقة الرسمية، للمخرجة السعودية هيفاء المنصور، ومرشح الفليم السعودي للفوز بجائزة الأسد الذهبي.



- تشارك الفنانة التونسية هند صبري لأول مرة في لجنة تحكيم مسابقة أفضل عمل أول، بمهرجان فينيسيا، يأتي ذلك بعد نجاحها في فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي عرض في موسم أفلام عيد الأضحى 2019 وحقق نجاحا كبيرا.