محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلا مدارس"

افتتح حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير الأمن، معرض "أهلا مدارس" مساء اليوم الأربعاء، والذي يشمل 43 نقطة للبيع.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن المعرض يستمر شهر كامل، ويضم 20 نقطة بيع لسيدات الأعمال، تشمل جميع مستلزمات العملية التعليمية، والسلع والأدوات المدرسية والحقائب والزي المدرسي، ويقام المعرض بمركز شباب الشيخ زايد، بالتعاون بين الغرفة التجارية بالمحافظة والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.

ويستهدف المعرض تقديم كافة المنتجات بأسعار مخفضة للجمهور تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنحو 25 إلى 30%، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن.