برلماني يقترح إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات

تقدم خالد أبوطالب عضو مجلس النواب، باقتراح إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير التربية والتعليم، لإعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، تخفيفًا على الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.



وقال "أبوطالب" في مقترحه: "لايخفى على أحد الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية وفواتير استهلاك الكهرباء والمياه، التي التهمت ما تبقى من فلوس في جيوب المصريين، وأصبح الكثير غير قادر على الوفاء بمتطلباته اليومية".



وأكمل "أبوطالب"، تستعد الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة، للعام الدراسي الجديد، وهو ما سيزيد من أعباء المواطنين اليومية، وبالتالي أصبح إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية، أمر لابد منه.



ويرى نائب البرلمان، أن هذا المقترح يتوافق مع توجيهات الرئيس التي تدعو إلى رفع المعاناة عن المواطنين، كما يتوافق مع نصوص الدستور التي أكدت على مجانية التعليم.



واعتبر "أبوطالب"، أن هذا المقترح من شأنه تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها.