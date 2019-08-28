رئيس البرازيل يرحب بعرض تشيلي المساعدة في إخماد حرائق الأمازون

رحب الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، بالعرض المقدم من تشيلي بالمساعدة في إخماد حرائق غابات الأمازون.



ذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس البرازيلي، رحب - خلال اجتماعه نظيره التشيلي سابستيان بينيرا - بإرسال 4 طائرات تشيلية للاشتراك في السيطرة على حرائق غابات الأمازون، والتي يطلق عليها اسم "رئة الأرض".



وأشار رئيسالبرازيل، إلى اجتماع مرتقب لزعماء دول الأمازون - عدا فنزويلا - في كولومبيا في السادس من الشهر القادم لطرح استراتجية موحدة للمحافظة على البيئة في منطقة الأمازون.