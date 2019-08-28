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عالم

التحالف العربي: إسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقت من صنعاء نحو السعودية

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه السعودية.
وأوضح العقيد المالكي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن محاولات المليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف أن المحاولات الإرهابية المتكررة مؤخرًا من المليشيات الحوثية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، معتبرًا أن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين.
وأكد المتحدث، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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