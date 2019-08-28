بدء حفل مدحت صالح بمهرجان القلعة للموسيقى

بدأ منذ قليل حفل المطرب مدحت صالح ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



ويشدو النجم مدحت صالح خلال الحفل بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بباقة من أعماله الخاصة التى قدمها على مدار مشواره الفنى الممتد منها: أكيد، حكاية وردية، ولا تسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، ويا جريد النخل العالي، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.