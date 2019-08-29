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اقتصاد

أسعار إطارات السيارات اليوم.. "ميشلان" تبدأ من 500 جنيها

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:19 ص
إطارات السيارات
إطارات السيارات
أسامة الشندويلي - سيد ابراهيم
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استقرت أسعار إطارات السيارات، صباح اليوم الخميس، فتراوحت أسعار إطارات "ميشلان" مقاس 13 ما بين 500 و600 جنيهًا، ومقاس 15 من 950 إلى 1200 جنيهًا.

وسجلت أسعار إطارات "بريد جستون" مقاس 13 من 600 إلى 800 جنيهًا، ومقاس 14 يصل إلى 950 جنيهًا، ومقاس 15 بـ1300 جنيها، ومقاس 16 من 1280 إلى 2150 جنيهًا حسب المنشأ والمقاسات.

بينما سجلت أنواع أخرى من الإطارات "الصينية - واليابانية - والإندونيسية"، أسعارًا مختلفة، مثل إطار كومهو مقاس 15 فيتنامي بسعر 920 جنيهًا، وإطارات لاسا مقاس 14 التركية بسعر 630 جنيهًا.

وسجلت إطارات نكسن مقاس 15 الكورية سعر 875 جنيهًا، وإطارات سوموتومو مقاس 14 اليابانية سعر 825 جنيهًا، والإندونيسية مقاس 16 سعر من 950 إلى 1100 جنيه.

وأكد المهندس عبده عبدالمجيد، خبير الإطارات وميكانيكا السيارات، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يجب قبل شراء الإطارات مراعاة عدة أشياء؛ لأنها تمثل أهمية كبيرة للسلامة والأمان، منها أن يكون حجم الإطار متوافقًا مع حجم الجنط وكتالوج السيارة، والتأكد من سنة تاريخ شراء الكاوتش بحيث تكون نفس سنة تاريخ إنتاجه، ففي حالة الاختلاف يكون هذا الإطار غير صالح للاستخدام.

وأوضح "عبدالمجيد"، أنه لا بد من وجود إطار احتياطى بالسيارة، وقراءة الرموز المكتوبة على الإطار بشكل جيد ومطابقتها مع دليل السيارة؛ لأن هذه الرموز تمثل تحمُل درجة الحرارة، وضغط الهواء، والسرعة المقررة، ومقاس الإطار، وتاريخ الصنع، والاحتكاك بالأرض.

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