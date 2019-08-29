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اقتصاد

أسعار المرواح اليوم.. "توشيبا حائط" 489 جنيهات

الخميس 29/أغسطس/2019 - 01:31 ص
المرواح
المرواح
سيد ابراهيم- أسامة الشندويلي
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شهدت الأسواق، صباح اليوم الخميس، تراجعًا في بعض أسعار الأجهزة الكهربائية، وترصد "الدستور" أهم السلع التي تراجعت ومنها "المراوح".

سجلت مروحة تورنيدو بوكس 4 ريشة سعر 375 جنيهًا، وتورنيدو سقف خمس سرعات من 350 إلى 450 جنيهًا، وتورنيدو مكتب 3 سرعات وبها أباجورة 479 جنيهًا.

بينما سجلت مراوح توشيبا 4 ريشة سعر 569 جنيهًا، وتوشيبا حائط 4 ريشة سعر 489 جنيهًا، وتوشيبا استاند 4 ريشة سعر 890 جنيهًا، وتوشيبا مكتب 4 ريشة سعر 425 جنيهًا، ومراوح فريش عمود سعر 405 جنيهات، وفرش استاند سعر 300 جنيه، وفريش سقف سعر 115 جنيهًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

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