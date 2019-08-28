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حوادث

غدًا.. نظر محاكمة المتهمين في "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:07 م
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
شيماء حسين
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تنظر محكمة حنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم معهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الخميس، محاكمة 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية»، في اتهامهم بقتل اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات واتهمتهم بأنهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

وقالت النيابة في إحالتها إن المتهمين «توجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبد المجيد مرور سيارة مدير الأمن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الاسكندرية والمرافقين له».

ووجهت النيابة للمتهمين تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، وقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على محاولة قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته وأعدوا لهذا الغرض سيارة عبوة مفرقعة.

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم، إلا أن جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.

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