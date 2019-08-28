مدرب موريتانيا يعلن قائمة المرابطون لمعسكر تونس

أعلن كوريتان مارتينز مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر التدريبي الذي سيقيمه المرابطون في العاصمة التونسية من الفترة 2 إلى 10 سبتمبر.



وسيواجه منتخب موريتانيا بهذه اللائحة منتخب تونس يوم الجمعة 6 سبتمبر، على ملعب رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.



وضمت القائمة كلا من:



حراسة المرمى: إبراهيم سليمان (إف سي نواذيبو)، ناموري أدياو (تفرغ زينة)، بابكر ديوب (الشرطة)

الدفاع: عبدول با (أوكسير – فرنسا)، بكاري أنجاي (دفاع الجديدة – المغرب)، حسين عبد الرحمان (لوهان كويسو – فرنسا)، عالي أعبيد (ليفانتي – أسبانيا)، عبد القادر تيام (أورليان – فرنسا)، المصطفى دياو (دينيابرو موجيليف – بلا روسيا)، الحسن لمرابط (إف سي نواذيبو).



الوسط: يالي محمد دلاهي (نصر حسين داي)، إبراهيما كوليبالي (غرونوبل – فرنسا)، خاسا كامارا (كسودا سانتي – اليونان)، عبد الله محمود (ألافيس – أسبانيا)، الحسن العيد (بلد الوليد – أسبانيا)، عبد الله غي بالاي،(إف سي نواذيبو)، ديالو جيديلي (الفتح الرباطي – المغرب)، ألاسان ديوب (الشمال – قطر).



الهجوم: سيدي تودا – (إف سي نواذيبو)، إسماعيل دياكيتي (تطاوين – تونس)، حميه الطنجي (إف سي نواذيبو)، سليمان آن (جانجان – فرنسا)، أمادو أنياس (الإنتاج الحربي – مصر).