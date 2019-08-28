مدرب موريتانيا يعلن قائمة المرابطون لمعسكر تونس
الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:07 م
أعلن كوريتان مارتينز مدرب المنتخب الموريتاني لكرة القدم اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في المعسكر التدريبي الذي سيقيمه المرابطون في العاصمة التونسية من الفترة 2 إلى 10 سبتمبر.
وسيواجه منتخب موريتانيا بهذه اللائحة منتخب تونس يوم الجمعة 6 سبتمبر، على ملعب رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: إبراهيم سليمان (إف سي نواذيبو)، ناموري أدياو (تفرغ زينة)، بابكر ديوب (الشرطة)
الدفاع: عبدول با (أوكسير – فرنسا)، بكاري أنجاي (دفاع الجديدة – المغرب)، حسين عبد الرحمان (لوهان كويسو – فرنسا)، عالي أعبيد (ليفانتي – أسبانيا)، عبد القادر تيام (أورليان – فرنسا)، المصطفى دياو (دينيابرو موجيليف – بلا روسيا)، الحسن لمرابط (إف سي نواذيبو).
الوسط: يالي محمد دلاهي (نصر حسين داي)، إبراهيما كوليبالي (غرونوبل – فرنسا)، خاسا كامارا (كسودا سانتي – اليونان)، عبد الله محمود (ألافيس – أسبانيا)، الحسن العيد (بلد الوليد – أسبانيا)، عبد الله غي بالاي،(إف سي نواذيبو)، ديالو جيديلي (الفتح الرباطي – المغرب)، ألاسان ديوب (الشمال – قطر).
الهجوم: سيدي تودا – (إف سي نواذيبو)، إسماعيل دياكيتي (تطاوين – تونس)، حميه الطنجي (إف سي نواذيبو)، سليمان آن (جانجان – فرنسا)، أمادو أنياس (الإنتاج الحربي – مصر).
وسيواجه منتخب موريتانيا بهذه اللائحة منتخب تونس يوم الجمعة 6 سبتمبر، على ملعب رادس بالضاحية الجنوبية للعاصمة تونس.
وضمت القائمة كلا من:
حراسة المرمى: إبراهيم سليمان (إف سي نواذيبو)، ناموري أدياو (تفرغ زينة)، بابكر ديوب (الشرطة)
الدفاع: عبدول با (أوكسير – فرنسا)، بكاري أنجاي (دفاع الجديدة – المغرب)، حسين عبد الرحمان (لوهان كويسو – فرنسا)، عالي أعبيد (ليفانتي – أسبانيا)، عبد القادر تيام (أورليان – فرنسا)، المصطفى دياو (دينيابرو موجيليف – بلا روسيا)، الحسن لمرابط (إف سي نواذيبو).
الوسط: يالي محمد دلاهي (نصر حسين داي)، إبراهيما كوليبالي (غرونوبل – فرنسا)، خاسا كامارا (كسودا سانتي – اليونان)، عبد الله محمود (ألافيس – أسبانيا)، الحسن العيد (بلد الوليد – أسبانيا)، عبد الله غي بالاي،(إف سي نواذيبو)، ديالو جيديلي (الفتح الرباطي – المغرب)، ألاسان ديوب (الشمال – قطر).
الهجوم: سيدي تودا – (إف سي نواذيبو)، إسماعيل دياكيتي (تطاوين – تونس)، حميه الطنجي (إف سي نواذيبو)، سليمان آن (جانجان – فرنسا)، أمادو أنياس (الإنتاج الحربي – مصر).