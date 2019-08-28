الأربعاء 28 أغسطس 2019 الموافق 27 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

رياضة

خليلوزيتش يتخلص من الحرس القديم في المنتخب المغربي

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:04 م
خليلوزيتش
خليلوزيتش
طباعة
كشف المدرب وحيد خليلوزيتش عن مخططه المستقبلي مع المنتخب المغربي بشكل مبكر، من خلال إعلانه القائمة النهائية للأسود لخوض وديتي النيجر وبوركينا فاسو.

وخلت قائمة المغرب من الأسماء التقليدية أو ما كان يعرف بـ"الحرس القديم"، الذي فرض سيطرته داخل معسكر الأسود لفترة طويلة.

كما رفع المدرب الجديد للأسود تمثيل لاعبي الدوري المغربي بالقائمة، ليصل عددهم إلى 6 لاعبين، عكس فترة المدرب السابق هيرفي رينارد.

الحرس القديم

لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، تخلو القائمة من الأسماء التقليدية التي ظلت تعرف بـ"الحرس القديم" الممثلة في المهدي بنعطية ومروان داكوستا وكريم الأحمدي ومبارك بوصوفة وخالد بوطيب.

وبهذا الاختيار يكون المدرب الجديد للأسود، قد أعلن عن رغبته في تجديد الدماء، من خلال إبعاد العناصر التي تقدمت في السن، والتي لن تندرج ضمن خطته المقبلة لبلوغ مونديال 2022.

العناصر المحلية

عكس المدرب السابق هيرفي رينارد، والذي تجاهل لاعبي الدوري المغربي، رفع وحيد خليلوزيتش من عدد العناصر المحلية في المنتخب المغربي إلى 6 لاعبين.

وكان وحيد قد أعلن أثناء مراسم تقديمه كمدرب للأسود، رغبته في إعادة الاعتبار للاعبي الدوري المغربي بعد معاناتهم من التهميش.

وضمت القائمة، أحمد رضا التكناوتي ووليد الكرتي من الوداد البيضاوي، وأنس الزنيتي وعمر بوطيب وبدر بانون من الرجاء، وعبد الكريم باعدي من حسنية أغادير.

عودة المغضوب عليهم

شكلت عودة المغضوب عليهم، الذين عانوا من تجاهل هيرفي رينارد، أهم مشاهد القائمة المستدعاة من جانب خليلوزيتش.

وتقدم عادل تاعرابت الفتى المشاكس، قائمة المغضوب عليهم بعد غيابه عن الأسود لفترة طويلة، كما عاد وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، رغم المشاكل التي تحيط به حاليًا مع ناديه.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

منذ يومين

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

منذ يوم

إحالة عمرو أديب للتحقيق أمام "الأعلى للإعلام"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تجديد حبس عادل صبرى 45 يومًا

ads

الصور

image description

مجلس إدارة الأهلي يفتتح المنطقة الترفيهية بفرع النادي بمدينة نصر

image description

فعاليات اليوم العاشر من مهرجان محكى القلعة

image description

"الدستور" داخل لجنة اختيار نموذج محاكاة البرلمان الإفريقى

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

الأكثر قراءة

برقم الجلوس Nategtk.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني

الان ننشر رابط نتيجة الدور الثاني 2019 للثانوية العامة thanwya

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس thanwya

أيام زمان

"الإفيه مقابل 5 جنيه".. نجل محمد رضا يكشف أسرار عن حياة والده

في ذكرى رحيل "الخواجة صروف".. الفنان نبيل الدسوقي "مشخصاتي" بارع

رغم اختلاف ديانتهما.. قصة حب وارتباط جمعت بين زبيدة ثروت ولبناني

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

الصحة

أخطاء يجب تجنبها عند العناية بالبشرة

طرق تناول الأرز دون زيادة الوزن

التهاب مفاصل الأصابع يهاجم المرأة بصفة خاصة

الصحة الأمريكية: حالات فشل رئوي نتيجة السجائر الإلكترونية

الرئيس نيوز

بمشاركة 36 دولة. . انطلاق فعاليات "معرض صحارى" 9 سبتمبر

طائرة إسرائيلية تشن غارة على موقع لـ"حماس" شمال غزة

إدارة حماية النيل تتحفظ على "أدونيس" لسداد مستحقات للدولة

"شريحة موبيل" وراء استنناف النيابة على إخلاء سبيل "فتاة العياط"

منوعات

رجل أعمال يرفع دعوى قضائية على حبيبته لاستعادة مليونى دولار

مفاجأة.. فتاة وجدت صورتها الفوتوغرافية على قبر

عقار يؤدى إلى إصابة الأطفال بـ"متلازمة المستذئبين"

نصائح تجعل شريك حياتك يشعر بالتميز

كشكول

محافظ الفيوم يؤكد أهمية الأنشطة التربوية في العملية التعليمية

طارق شوقي يستعرض تجربة مصر لتطوير التعليم في طوكيو

استقبال رغبات طلاب "دور ثان" من الشهادات الفنية بتنسيق الجامعات

تجديد مدرسة شهداء الحرية بالهرم

إسلام سياسي

"الشباب المستقل" تدعو سجناء التيار الإسلامي بالانقلاب على قادة الإخوان

تقرير أمريكي: المستقبل للقاعدة في سوريا

شباب الإخوان يسخرون من محمد الجوادي لإشادته بجماعته الإرهابية

التفاصيل الكاملة لحرب "عاصم عبد الماجد" على قادة الإخوان


زيت وسكر

حبس مدير صرف صحى الجيزة على واقعة غرق طفل

لمواجهة التلوث البيئى.. تغطية المصارف الزراعية بالمحافظات

“الزراعة”: ضبط 9 طن لحوم ودواجن واسماك فاسدة

بالصور.. إضاءة شوارع حى المناخ بالطاقة الشمسية في بورسعيد

مقالات الرأي
جلال حمام
البحث العلمى.. كفاءات تحتاج إمكانيات
أحمد بهاء الدين شعبان
تحدى الإرهاب «4»
صفوت البياضي
أمراض مستعصية والأبحاث متوالية
ماجد حبته
الاستثمارات اليابانية.. أرقام وأحلام!
المزيد

الثقافة

أحمد عبدالمعطي حجازي: انتهيت من قصائد جديدة لكنها لا تصنع ديوانًا.. وأكتب مذكراتى

غدًا.. ركن الياسمين يناقش "أيامي مع كايروكي" بمركز الهالة الثقافي

الجمعة.. مناقشة "ما بعد الحداثة والأخلاق التطبيقية" بمؤسسة مجاز

منتدى أدب المصريين يحتفي ببكر والشيمي وفهمي ويوسف

صفحتنا ع الفيس بوك