خليلوزيتش يتخلص من الحرس القديم في المنتخب المغربي

كشف المدرب وحيد خليلوزيتش عن مخططه المستقبلي مع المنتخب المغربي بشكل مبكر، من خلال إعلانه القائمة النهائية للأسود لخوض وديتي النيجر وبوركينا فاسو.



وخلت قائمة المغرب من الأسماء التقليدية أو ما كان يعرف بـ"الحرس القديم"، الذي فرض سيطرته داخل معسكر الأسود لفترة طويلة.



كما رفع المدرب الجديد للأسود تمثيل لاعبي الدوري المغربي بالقائمة، ليصل عددهم إلى 6 لاعبين، عكس فترة المدرب السابق هيرفي رينارد.



الحرس القديم



لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، تخلو القائمة من الأسماء التقليدية التي ظلت تعرف بـ"الحرس القديم" الممثلة في المهدي بنعطية ومروان داكوستا وكريم الأحمدي ومبارك بوصوفة وخالد بوطيب.



وبهذا الاختيار يكون المدرب الجديد للأسود، قد أعلن عن رغبته في تجديد الدماء، من خلال إبعاد العناصر التي تقدمت في السن، والتي لن تندرج ضمن خطته المقبلة لبلوغ مونديال 2022.



العناصر المحلية



عكس المدرب السابق هيرفي رينارد، والذي تجاهل لاعبي الدوري المغربي، رفع وحيد خليلوزيتش من عدد العناصر المحلية في المنتخب المغربي إلى 6 لاعبين.



وكان وحيد قد أعلن أثناء مراسم تقديمه كمدرب للأسود، رغبته في إعادة الاعتبار للاعبي الدوري المغربي بعد معاناتهم من التهميش.



وضمت القائمة، أحمد رضا التكناوتي ووليد الكرتي من الوداد البيضاوي، وأنس الزنيتي وعمر بوطيب وبدر بانون من الرجاء، وعبد الكريم باعدي من حسنية أغادير.



عودة المغضوب عليهم



شكلت عودة المغضوب عليهم، الذين عانوا من تجاهل هيرفي رينارد، أهم مشاهد القائمة المستدعاة من جانب خليلوزيتش.



وتقدم عادل تاعرابت الفتى المشاكس، قائمة المغضوب عليهم بعد غيابه عن الأسود لفترة طويلة، كما عاد وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، رغم المشاكل التي تحيط به حاليًا مع ناديه.