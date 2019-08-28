محمد متولي يحقق برونزية المصارعة لوزن 87 كيلو لمصر في دورة الألعاب الإفريقية

حقق المصري محمد متولي، الميدالية البرونزية في وزن 87 كجم لمنافسات المصارعة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في (المغرب).

وكان محمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77 كيلو.

وحقق محمد إبراهيم ذهبية وزن 67 كجم في المصارعة، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كجم.