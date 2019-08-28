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رياضة

مشادة كلامية بين ميدو وشيكابالا في مباراة الزمالك والمقاصة

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 10:02 م
ميدو وشيكابالا
ميدو وشيكابالا
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وقعت مشادة كلامية بين أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، ومحمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الزمالك خلال لقاء الفريقين في دور الثمانية ببطولة كأس مصر على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وخرج شيكابالا من ملعب المباراة، بعد استبداله من جانب مدربه الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للزمالك لصالح إمام عاشور، وتوجه شيكابالا لمقاعد البدلاء.
وانفعل ميدو على الحكم محمد معروف بعد أن رفض إعطاء التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك البطاقة الصفراء الثانية، إثر خطأ في وسط الملعب وتحرك ميدو غاضبًا بالقرب من مقاعد بدلاء الفريق الأبيض، لينفعل عليه شيكابالا ويطالبه بالصمت.
وتدخل أيمن عبدالعزيز، مدرب الزمالك المساعد، وأنهى الأمر سريعًا ثم أشار ميدو بيديه إلى شيكابالا، معتذرًا عن الواقعة.

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