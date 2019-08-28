معتز عبدالفتاح: إفريقيا تمثل 16% من سكان العالم وتنتج 3% فقط

قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن دور القيادة تعبئة موارد المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن مصر عليها عبء مضاعف، وهو تعبئة الموارد في مصر وإفريقيا، لكونها رئيس الاتحاد الإفريقي.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن سكان إفريقيا يمثلون 16% من سكان العالم، لكن ما تنتجه إفريقيا لا يزيد عن 3%، بينما الـ7 دول تنتج 50% من إنتاج العالم، ولهذا سموا بالسبع الكبار.



ولفت إلى أن ضعف إفريقيا يرجع إلى العبء الاستعماري الذي استنزفها، لهذا دول إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية لها حق في عوائد الإنتاج والتقدم، الذي وصلت الدول السبع.

