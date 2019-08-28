سميرة سعيد تقترب من الانتهاء من ألبومها الجديد



اقتربت الديفا سميرة سعيد، من وضع اللمسات الأخيرة على اختيار أغاني ألبومها الجديد الذي لم تستقر بعد على عنوانه أو على فكرة طرحه بشكل ألبوم كامل أم سينجلات.



وانتهت الديفا من أغلب تفاصيل الألبوم، بالإضافة إلى تسجيل عدد محدد منه، على أن تبدأ الإعلان عن تفاصيل شكله النهائي خلال الأسابيع المقبلة.



وتتعاون الديفا خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم هاني يعقوب ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى تعاونها مع عدد من الشباب والوجوه الصاعدة في عالم التلحين، وتتعاون لأول مرة مع ملحن يدعي مديح.



يذكر أن آخر ألبومات سميرة سعيد، التي طرحت في الأسواق، كان ألبوم "عايزة أعيش" عام 2015، وتضمن 10 أغنيات مع شركة روتانا.

