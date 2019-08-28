عبداللطيف محمد يحقق ذهبية وزن 130 كجم لمصر في المصارعة بدورة الألعاب الإفريقية

حقق اللاعب المصري عبداللطيف محمد الميدالية الذهبية في منافسات المصارعة لوزن 130 كيلو جراما والتي تقام في مدينة الجديدة بالمغرب ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

وكان محمد متولي قد حقق الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلو جراما، ومحمد إيهاب خليل قد حقق الميدالية الفضية في وزن 77.

وحقق محمد إبراهيم ذهبية وزن 67 كيلو جراما في المصارعة، وهيثم محمد حقق ذهبية وزن 60 كيلو جراما.

