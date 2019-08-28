نيشيكوري يتخطى عقبة كلان في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة

كبح الياباني كي نيشيكوري، جماح منافسه الأمريكي برادلي كلان، وتغلب عليه بنتيجة 6-2 و4-6 و6-3 و7-5 في الدور الثاني لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، مساء الأربعاء، ليواصل وصيف بطل نسخة 2014 شق طريقه محاولًا التتويج بأول لقب له في البطولات الأربع الكبرى.



وبدلًا من خوض مباراة سهلة ومعتادة للاعب الياباني المصنف السابع، تحولت المواجهة إلى منافسة شرسة وبطريقة مفاجئة من جانب اللاعب الأمريكي كلان.



وبعد بداية فاترة فاز كلان بجميع نقاط إرساله الأول في المجموعة الثانية، وأنقذ 3 من 4 فرص لكسر إرساله.



لكن نيشيكوري، الذي تأهل للدور قبل النهائي العام الماضي وفي 2016، كسر إرسال كلان ليفوز بالمجموعة الثالثة بعد تفوقه في التبادل الطويل للضربات.



وكان عدم اتساق الأداء سببًا في خسارة كلان (29 عاما) في نهاية الأمر بعد أن ارتكب 62 خطأ سهلًا.



ونال نيشيكوري، الذي انسحب منافسه من مباراتهما في الدور الأول، تشجيع جمهوره المعتاد في ملعب لويس ارمسترونج.



وسيواجه نيشيكوري في الدور الثالث الفائز من مواجهة التشيلي كريستيان جارين (المصنف الـ31) مع الأسترالي أليكس دي ميناور.