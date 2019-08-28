كريم أبو كحلة يضيف ذهبيتي الكلين والمجموع لوزن ٨٩ كجم

أضاف الرباع المصري كريم أبو كحلة ميداليتين ذهبيتين جديدتين للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



ونجح البطل المصري في الفوز بذهبيتي الكلين والمجموع في منافسات رفع الأثقال في وزن ٨٩ كجم في صالة النهضة في مدينة الرباط.



ورفع البطل المصري في الكلين ٢٠١ كجم، وفي المجموع رفع ٣٦٥ كجم، وحطم الأرقام القياسية الثلاثة في الخطف والكلين والمجموع.



وكان أبو كحلة قد كتب اسمه في تاريخ الألعاب الإفريقية وكسر الرقم القياسي الإفريقي في منافسات الخطف وسجل الرقم باسمه بثقل وزنه ١٦٤ كجم، وحصد الذهبية.