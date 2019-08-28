كيشو: عاهدت نفسى على الفوز والذهبية تحمسنى لطوكيو 2020

أعرب المصارع محمد إبراهيم (كيشو) لاعب منتخب مصر للمصارعة عن سعادته بفوزه بذهبية وزن ٦٧ بعد تغلبه على بطل تونس ٨-صفر وخوضه منافسات أسفرت عن تألقه بالفوز على بطل المغرب ٨-صفر وبطل الجزائر ٨-صفر وبطل نيجيريا ٨-صفر والوصول للنهائى.



قال كيشو: "عاهدت نفسى على الفوز واعتبر دورة الالعاب الافريقية بروفة جيدة ودفعة معنوية تحمسنى لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، وسأبذل كل جهدى للمحافظة على مستواى بل ورفعه للحد الاقصى الذى يحقق طموحات وأحلام كل من وضع ثقته فى أدائى وتحقيق ميدالية أولمبية"،

جاء هذا الفوز على صالة الجديده بمدينة الجديدة، وذلك فى إطار فاعليات دورة الألعاب الأفريقية التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من ١٦ إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩.



ووجه كيشو الشكر لوزير الشباب والرياضة، كما وجه الشكر لعصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة وأعضاء مجلس الإدارة، كما وجه الشكر للبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى له - ولفريق الفراعنة الاوليمبى الذى ينتمى إليه - الذي قدم الدعم الكبير له على خلال الفترة الماضية، كما وجه الشكر لروابط الرياضية على جهودهم ومساندتهم من أجل توفير أفضل بيئة تدريبية وصولا لحصد الميدالية الذهبية فى هذا العرس الافريقى الكبير.