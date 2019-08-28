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محافظات

محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض "حياة كريمة" لمستلزمات المدارس

الأربعاء 28/أغسطس/2019 - 09:52 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
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افتتح محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، معرض "حياة كريمة" لمستلزمات المدارس، والذي يعرض 10 آلاف قطعة ملابس وأحذية فضلًا عن الأدوات المدرسية للطلاب الأكثر احتياجًا بالمراحل الدراسية المختلفة بالمجان، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية بإدارة غرب كفرالشيخ.
وقال محافظ كفرالشيخ إن افتتاح هذا المعرض جاء ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالمشاركة المجتمعية لكل الأهالي الغير قادرين علي توفير احتياجات أبنائهم من الزي المدرسي، مقدمًا له خالص الشكر والتحية والتقدير لرعايته لجميع أبناء الوطن وخاصة الأكثر احتياجًا وإطلاق العديد من برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف محافظ كفرالشيخ أن هناك نقاطا كثيرة مضيئة في المجتمع للمشاركة المجتمعية منها "الشركة المصرية للرمال السوداء" التي تشارك في إحلال وتجديد وفرش وتجهيز 20 منزلًا للآسر الأكثر احتياجًا بقرية الشهابية بالبرلس بتكلفة مبدئية تتجاوز 5 ملايين مرحلة أولى، وافتتاح معرض "أهلًا مدارس" لتوفير المستلزمات المدرسية بالتعاون مع مديرية الأمن والغرفة التجارية، ومبادرة مؤسسة الشباب للتنمية المستدامة "خير بلدنا" لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية لقرى المحافظة والمناطق الأكثر احتياجا، ودور جمعية الأورمان الإنساني والمشرف في توفير الأطراف الصناعية والسماعات الطبية للأولى بالرعاية، ودور مؤسسة مصر الخير الرائد في المجتمع لبناء منازل لغير القادرين وإنشاء وتطوير مدارس الفصل الواحد بالمناطق المستهدفة، هذا بالإضافة إلى افتتاح معرض "أهلًا مدارس" بدسوق لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية خلال أيام، ومعارض " كلنا واحد " تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

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