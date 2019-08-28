الكويت يهزم الشرطة العراقي في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

فاز فريق الكويت الكويتي بثلاثية مقابل هدف على ضيفه الشرطة العراقي، في ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، مساء الأربعاء.



وافتتح يوسف السلمان مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ3 من المباراة التي أقيمت على استاد الكويت، وأضاف زميله دييجو كالديرون الهدف الثاني في الدقيقة الـ29.



وأحرز مروان حسين هدف الفريق العراقي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما سجل فيصل الحربي الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ83.



وأهدر علاء عبدالزهرة، لاعب الشرطة العراقي، فرصة لتسجيل هدف ثان لفريقه، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الـ89.



ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في العراق يوم 23 سبتمبر المقبل.