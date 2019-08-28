بعد خطئه في سعر البنزين باليابان.. أحمد موسى: "أنا مش عايش هنا"

تحدث الإعلامي أحمد موسى، حول تصريحاته في حلقة سابقة عن أسعار البنزين في اليابان، والتي كشف خلالها أن سعر البنزين 15 دولارا.



وأضاف خلال حلقة برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" من يوكوهاما: "إحنا مش عايشين في اليابان، إحنا جايين نغطي مؤتمر، وهذه زيارتي الثانية لهذا البلد، وكانت الأولى في 2016".



وتابع: "لما بنزور أي بلد بنحب نسمع ظروف معيشتها من المواطنين اللي عايشين فيها، وتقابلنا مع صديق مصري مقيم هنا في اليابان منذ أكثر من 10 سنوات، وسألناه عن الأحوال المعيشية والأسعار، فأخبرنا أن سعر لتر البنزين يصل إلى 15 دولارا، حتى استغربت، ونقلت المعلومة عنه".



واستطرد: "علمنا بعد ذلك أن سعر لتر البنزين يصل إلى أقل من 1.5 دولار فقط، والكثير تحدث عن هذه الواقعة، وسألنا شخصا مقيما في البلد، ويعلم تفاصيلها".



وأنهى كلامه قائلًا: "راجعت المصري وأخبرته أن المعلومة خاطئة، فقال لي إنه ارتبك بسبب الفارق بين الدولار والين، لم نقصد ولا نعقد مقارنات بين مصر واليابان، هم سعداء ببلدهم ونحن أيضا سعداء بالتنمية التي تنفذ في بلدنا".

