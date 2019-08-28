مي فخري تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير



أثارت الفنانة مي فخري الجدل بعد نشرها أحدث جلسة تصوير على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث ظهرت مي مستلقية على أحد الشواطئ مرتدية كاش مايوه أبيض مع قصة شعر مميزة، وتم تصوير جلسة التصوير في أحد شواطئ الساحل الشمالي.



وتستعد الفنانة مي فخري لعرض الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" في القصة التي تحمل اسم براد الشاي، وهو من بطولة هبة مجدى، هانى عادل، توني ماهر ومي فخري، ومن إخراج محمد سلامة.



ويقع المسلسل فى 45 حلقة، تضمنت 9 حكايات عن قضايا المرأة كل حكاية تقوم ببطولتها نجمة ويتم تناولها فى 5 حلقات، قام ببطولة الحكايات كل من هنا شيحة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مى سليم، مي فخري، مريم حسن، ريم مصطفى، شيرى عادل وتأليف عمرو ياسين.

