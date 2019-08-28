إشبيلية يعير لاعبه البرازيلي أرانا إلى أتالانتا حتى نهاية الموسم

توصل ناديا إشبيلية الإسباني وأتالانتا الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق يقضي بانتقال البرازيلي جييرمي أرانا إلى الفريق الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع وجود بند في العقد يتيح البيع النهائي.

وذكر النادي الإسباني - على موقعه الرسمي اليوم - "نادي إشبيلية يتمنى التوفيق لأرانا في هذه المرحلة من مسيرته الكروية والتي سيخوض خلالها فعاليات دوري أبطال أوروبا مع فريق أتالانتا".

وكان أرانا انتقل إلى إشبيلية في فترة الانتقالات الشتوية بمنتصف موسم 2017 2018 قادما من كورينثيانز البرازيلي وخاض ثلاث مباريات فقط مع الفريق في النصف الثاني من أول موسم له مع الفريق، وخاض في الموسم الماضي 22 مباراة مع الفريق.