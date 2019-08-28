نافاس يرحل عن ريال مدريد خلال ساعات

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، بات قريبًا من إعلان رحيله عن النادي الملكي خلال الساعات المقبلة.



وفقد نافاس مكانه في التشكيلة الأساسية للريال منذ تعاقد النادي مع البلجيكي تيبو كورتوا في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ليقترن اسمه بالرحيل عن النادي، بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل أساسي.



صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد يعلن ضم نافاس، الخميس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي انصب فيه الاهتمام الإعلامي على إمكانية رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا عن سان جيرمان، كان النادي الفرنسي يعمل جاهدًا على حسم صفقة نافاس.



ومن جانبه أبلغ نافاس زين الدين زيدان، مدرب الريال، برغبته في الرحيل، بعدما توصل بالفعل لاتفاق مبدئي مع سان جيرمان حول الانضمام لصفوفه.



التقرير أكد أن قرار نافاس بالرحيل نهائي، بعدما أبدى الحارس الكوستاريكي رفضه التام لفكرة اقتصار مشاركاته مع "الميرينجي" على مباريات كأس ملك إسبانيا.



يذكر أن نافاس انضم لريال مدريد في صيف 2014، وتوج بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع الريال؛ أبرزها الفوز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات.



وسيضع رحيل نافاس الفريق الملكي في أزمة، في ظل خروج الحارسين الشابين لوكا زيدان وأندري لونين، للإعارة إلى راسينج سانتاندير وبلد الوليد الإسبانيين على الترتيب، وضيق الوقت المتاح لإحضار بديل للحارس الكوستاريكي حال رحيله؛ حيث إن باب سوق الانتقالات يغلق في إسبانيا مطلع سبتمبر.



وسيضطر زيدان للاعتماد على حارس من فريق الرديف، ليكون بديلًا لكورتوا، حال رحل نافاس بشكل رسمي دون التعاقد مع بديل.