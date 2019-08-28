الجزائري أدام وناس يقترب من الانضمام لنيس الفرنسي

اقترب الجزائري آدم وناس، لاعب نابولي الإيطالي من الانتقال لصفوف نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث توصل الأخير لاتفاق على ضمه في الأيام الأخيرة من الميركاتو.



ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن وناس يستعد لارتداء قميص نيس، بعدما وصل الفريق الفرنسي لاتفاق نهائي بضم اللاعب صاحب الـ22 عاما لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل 2.2 مليون يورو، مع وضع بند بأحقية الشراء بقيمة 25 مليون يورو.



وأضافت التقارير أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، تمسك بالحصول على نسبة 30% من إعادة بيع آدم وناس مستقبلا.



وسبق للاعب الجزائري أن خطف الأضواء في الدوري الفرنسي، وبالتحديد خلال فترة لعبه مع بوردو بين عامي 2015 و2017.



ويملك وناس في رصيده 49 مباراة في الدوري الفرنسي، سجل خلالها 8 أهداف وأهدى 4 تمريرات حاسمة.



ولم يحقق وناس النجاح المأمول مع نابولي، منذ انتقاله عام 2017 قادما من بوردو، حيث شارك في 39 مباراة مع فريق الجنوب الإيطالي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا واحدا.



وتألق وناس في مشاركته الأخيرة مع منتخب الجزائر بمنافسات كأس أمم أفريقيا، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفا خلال البطولة التي توج بلقبها "محاربو الصحراء" للمرة الأولى منذ عام 1990.