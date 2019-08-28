سان جيرمان يتواصل مع ثنائي برشلونة الإسباني

تواصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع ثنائي برشلونة الإسباني، إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن سان جيرمان اشترط التعاقد مع إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي ثنائي برشلونة، من أجل الموافقة على رحيل نيمار للبارسا.



وشددت الصحيفة على أن برشلونة وافق على شرط الفريق الفرنسي، ويستعد للتقدم بعرض لضم نيمار، مقابل رحيل راكيتيتش وديمبلي بالإضافة إلى 125 مليون يورو.



ونوهت أن عثمان ديمبلي متواجد بالفعل في باريس، من أجل التفاوض مع إدارة سان جيرمان، وذلك رغم تصريحات وكيل أعماله بأنه سيظل في برشلونة بنسبة 100 بالمئة.



وذكرت الصحيفة أن إدارة سان جيرمان تواصلت مع اللاعب الكرواتي للاتفاق على تفاصيل عقده مع النادي، حال دخوله ضمن صفقة نيمار.



ويعرف ثنائي البارسا، نية النادي الكتالوني في إدراجهم ضمن صفقة نجم السامبا، والآن في انتظار قرارهما بشأن الذهاب لحديقة الأمراء.