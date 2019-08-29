حظك اليوم.. برج العقرب الخميس 29 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الخميس 29 أغسطس 2019، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تأتيك النصائح من بعض الأشخاص الناضجين، فاصغ إليها وتعلّم من تجارب الأكبر منك سنًا ولا تستهتر بما يقولونه لك.



عاطفيًا: تبحث الأوضاع العاطفية مع الشريك، لكن عليك أن تكون واضحًا ودقيقًا لإقناعه بوجهة نظرك.



صحيًا: قد تراجع الطبيب في مسألة تتعلق بصحتك أو بصحة أحد المقربين، وتكون محتارًا قليلًا.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.