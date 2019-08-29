حظك اليوم.. برج الثور الخميس 29 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك لليوم الخميس 29 أغسطس 2019، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التحفظ إزاء مبادرة يدفعك إليها بعضهم، وتشعر بالارتياح إلى بعض الجماعات التي تنتمي إليها.



عاطفيًا: يطلب الشريك إيضاحات محددة وتفسيرات دقيقة حول بعض الأمور، وهذا من حقه حتى يدرك ما تخطط له.



صحيًا: لا تعاند ولا ترفض إرشادات اخصائي التغذية، لأن الأمور قد تلفت من يدك لاحقًا.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.