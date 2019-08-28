نشاط مكثف للرئيس السيسى فى أول أيام زيارته لليابان (فيديو)

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي أعماله فى قمة الكاد السابعة اليابان أفريقيا بلقاء عدد من المسئولين اليابانيين وفى مقدمتهم رئيس وزراء اليابان.



كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى حفل استقبال رسمى مساء اليوم، أقامه رئيس وزراء اليابان شينزو آبى وعمدة مدينة يوكوهاما للزعماء المشاركين بقمة التيكاد السابعة.

