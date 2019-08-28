حبس "ديلر" الأستروكس في الأميرية 4 أيام

أمرت نيابة الأميرية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لاتهامه بالاتجار في الأقراص المخدرة، متخذا من دائرة قسم الأميرية مكانا له لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.



كان رجال مباحث المخدرات بالقاهرة، تمكنوا من القبض على مسجل خطر وبحوزته 500 قرص مخدر أقراص ترامادول فى منطقة الأميرية، وحرر محضر بالواقعة.



البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته علي المضبوطات، ومبلغ 1000 جنيه، وهاتف محمول.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.