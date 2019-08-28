مصرع فني كهرباء أثناء عمله في بولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور في الجيزة، حادثا مأساويا حيث لقى فنى كهرباء مصرعه، نتيجة إصابته بصعق كهربائى، أثناء أداء عمله بإحدى الشركات.



تلقى المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة إصابته بصعق كهربائى.



بإجراء التحريات، تبين أن الضحية يدعى " عادل.س.ع" فنى كهرباء بإحدى الشركات، أثناء إصلاحه عطل كهربائى بالشركة، أصيب بصعق مما أسفر عن مصرعه فى الحال.



أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.