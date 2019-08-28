جامعة طنطا تعتمد تمويل 12 مشروعًا بحثيًا بقيمة 7 ملايين جنيه

وافق مجلس جامعة طنطا، برئاسة الدكتور مجدي سبع، على اعتماد مبلغ 7 ملايين جنيه لتمويل 12 مشروعًا بحثيًا من رصيد البحوث بالجامعة.

قال الدكتور مصطفي الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن هذه المشروعات تأتي في إطار اهتمام الدولة بالصحة والتعليم والحفاظ على موارد المياه والطاقة، وسعي الجامعة الدائم للارتقاء بتصنيفها الدولي واتساقًا مع رؤية ورسالة الجامعة وخطتها الاستراتيجية.

يذكر أن 43 مشروعًا تقدمت لمجلس الجامعة للموافقة على تمويلها.