خبير استثمار: أفريقيا لم تشهد هذا النشاط إلا بعد تولي السيسي رئاسة الاتحاد

قال أسامة مراد، خبير الاستثمار والتمويل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قام بنشاط غير عادي خلال الفترة الأخيرة لأنه يأخذ رئاسة الاتحاد الإفريقي على محمل الجد.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "اليوم"، مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية سارة حازم، والمذاع عبر فضائية DMC: "القارة الإفريقية لم تشهد هذا النشاط السياسي، إلا بعد رئاسة الرئيس السيسي للاتحاد الإفريقي، وكذلك مصر استفادت من هذا الدور لأنها مع المفاوضات المتعددة وتمثيلها لـ القارة تنفذ مفاوضات ثنائية وهذا ما تم في توقيع اتفاق ثلاثي بين منظمة الوكالة والتنمية والتعاون الاقتصاد الدولي الياباني، وبين مصر وتم اللقاء مع جامعة هيروشيما في مصر لتطوير التعليم".



وتابع، اليابان من الدول التي لديها اقتصاد وفائض اقتصادي وتنمية قوية ومستثمر وتنموي جيد، ويوجد تعاون على مر العصور، وسخرية القدر، أن اليابان قديمًا أوفدت لمصر وفود لمشاهدة التطور الاقتصادي في مصر.



وأكد أن المشروعات العابرة للحدود وهو طريق "الكيب تاون"، إسكندرية الذي يربط القارة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، وقد يكون على رأس أولويات الرئيس لأنه يتوقف على 3 مراحل فقط.



وأوضح أن دعوة الرئيس للاستثمار في مصر والقارة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، على شقين، الأولى دعوة الرئيس للحكومة والوكالات التنمية هي دعوة تنموية للمساهمة في هذه المشروعات من خلال دورها التنموي، أما دعوته لرجال الأعمال فهي دعوة للقارة الإفريقية ومصر تتسم بمميزات الاستثمار والشركات اليابانية العامة في مصر ناجحة جدًا.



