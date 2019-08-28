وزير الإعلام اليمني: الانتصارات الأخيرة تعيد بوصلة المعركة لوجهتها الصحيحة

أشاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بالانتصارات الأخيرة التي حققها الجيش اليمني في عدن بعد عدة مواجهات واشتباكات مع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي لانفصال جنوب اليمن، والتي اندلعت منذ العاشر من أغسطس الجاري، مؤكدًا أن هذه الانتصارات من شأنها إعادة أبناء اليمن لمعركتهم الأولى في مواجهة الحوثيين.



وقال الإرياني في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "ما نشهده اليوم من انتصارات وطنية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحرصه على حقن دماء اليمنيين من كل الأطراف وإحلال الأمن والاستقرار والسكينة في المحافظات المحررة، سيعيد البوصلة إلى وجهتها الصحيحة لاستكمال تحرير المحافظات التي تقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران".



وأوضح وزير الإعلام اليمني في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن الجيش الوطني اليمني بقيادة العميد حمدي حسن محمد شكري، مدير أمن محافظة لحج، سيطر على معسكر الحزام الأمني بالمحافظة، وأعلن السيطرة على عاصمة محافظة لحج وتأمينها بشكل كامل.



ووصلت القوات الحكومية اليمنية اليوم، إلى وادي دوفس شرق عدن محققًا انتصارًا كبيرًا، مما أدى لسحب المجلس الانتقالي الجنوبي لقواته من المنطقة، فيما تمكنت قوات الحكومة الشرعية من السيطرة على مطار عدن في اليمن.



ودعت وزارة الداخلية اليمنية كافة أفراد وضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية، للقيام بمهامهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وتأمين كافة الممتلكات العامة والخاصة بمحافظات أبين ولحج وعدن، والتحلي باليقظة الكاملة والحرص الشديد للحفاظ على الأمن عقب الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في المحافظات الثلاث بعد تطهير شبوة من جماعات المجلس الانتقالي.