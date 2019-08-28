المكسيك: ارتفاع حصيلة هجوم "كواتزاكوالكوس" المسلح إلى 25 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم شنه مسلحون داخل حانة بمدينة (كواتزاكوالكوس) الساحلية جنوبي المكسيك إلى 25 قتيلًا.



وذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن الحادث أودى بحياة ثماني نساء و15 رجلًا على الأقل بينما يعالج 13 آخرون في المستشفى من إصابات خطيرة.



وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز، إن ما لا يقل عن 25 شخصًا لقوا حتفهم في واقعة إضرام النيران في حانة بمدينة (كواتزاكوالكوس).



وأوضح الرئيس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن بعض المشتبه بهم في هذا الهجوم كانوا محتجزين خلال العام الحالي قبل أن يطلق سراحهم.



يأتي هذا الهجوم بعد مرور ما يقرب من ثماني سنوات على اندلاع حريق في كازينو بمدينة (مونتيري) الشمالية، أسفر وقتها عن مقتل 52 شخصا.