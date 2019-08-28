التحقيق فى مصرع عامل دهسته سيارة بالعياط

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها، فى حادث مصرع عامل، صدمته سيارة نقل، أثناء عمله بمصنع طوب بالعياط، ويستمع رجال المباحث لأقوال زملاء الضحية، وشهود العيان، لبيان تفاصيل الحادث.



تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد مصرع شاب أثناء عمله بمصنع لإنتاج الطوب، بإجراء التحريات تبين للرائد أحمد صبحى رئيس مباحث العياط، ومعاونه الرائد إمام شعلان، أن الضحية يدعى " بسام.ع"، أثناء عمله، دهسته سيارة نقل محملة بالطوب، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.



تحفظ رجال المباحث على السائق، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

