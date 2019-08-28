منتخب مصر للكانوي يحقق برونزية 1000 متر بدورة الألعاب الأفريقية

نجح منتخب مصر للكانوي والكياك، في إضافة ميدالية برونزية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب.



ونجح اللاعبان المصريان أحمد البدهاوي، وعمرو أبو زيد في الفوز ببرونزية سباق الثنائي لمسافة 1000 متر، والذي جرى في بحيرة السد بمدينة الرباط.



وجاء الثنائي في الترتيب الثالث بزمن قدره 3 دقائق و41 ثانية.